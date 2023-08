امتحان میں پاس ہونے کیلئے طلباء نے ایسا انوکھا طریقہ اپنایا کہ سب دنگ رہ جائیں

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے ایک پولیس افسر نے ٹوئٹر پر تصویر شیئر کی جو امتحان دینے والے طلباء کی طرف سے جوابی کاپیوں میں چھپائے گئے نوٹوں کی ہے۔پولیس افسر ارن بوتھرا نے کہا کہ یہ تصویر ایک ٹیچر نے بھیجی ہے، یہ نوٹ طلباء نے امتحانی کاپی میں چھپائے ہوئے تھے اور طلباء یہ درخواست کر رہے تھے کہ انہیں بورڈ امتحان میں پاس کردیا جائے۔ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ہمارے طلباء، اساتذہ اور پورے تعلیمی نظام کو بیان کر رہا ہے۔

Pic sent by a teacher. These notes were kept inside answer sheets of a board exam by students with request to give them passing marks.



Tells a lot about our students, teachers and the entire educational system. pic.twitter.com/eV76KMAI4a