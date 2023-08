نسیم شاہ افغانستان کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے دوسرے ون ڈے میچ میں آخری اوور میں 2 چوکے لگا کر پاکستان کو میچ جتوایا اور ایک بار پھر بہت ہی پرجوش انداز میں اپنی جیت کا جشن منا یا ، لیکن اس جشن کی خاص بات یہ تھی کہ کرکٹ فینز پہلے بھی یہ مناظر دیکھ چکے ہیں ۔ میچ میں آخری اوور میؒں 11رنز درکار تھے نسیم شاہ اور سیٹ بیٹر شاداب خان کریز پر موجود تھے ۔ افغان باؤلر باؤلنگ کے لیے آئے لیکن ان کا ارادہ گیند کرانے کا نہیں بلکہ نان سٹرائیکر اینڈ پر موجود سیٹ بیٹر شاداب خان کو رن آؤٹ کرنے کا تھا ۔افغان باؤلر نے اپنے پلان پر عمل کیا اور گیند کرانے کے بجائے وکٹوں کو گیند مار دی اس وقت شاداب خان نان سٹرائیکر اینڈ پر کریز سے باہر تھے۔ کر کٹ میں اس عمل کو سپورٹس مین شپ کے منافی تصور کیا جاتا ہے ۔ البتہ اس کے بعد آخری بلے باز حارث رؤف میدان میں آئے ۔ نسیم شاہ نے پہلی گیند پر چوکا مارا اور جیت کی امیدیں روشن کیں اس کے بعد اوور کی پانچویں گیند پر چوکا مار کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی اور اپنے سٹائل میں گلوز زمین پر پھینکے ۔

واضح رہے کہ اس سے قبل ایشیا ءکپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد افغانستان کو1 وکٹ سے شکست دی تھی۔اس میچ میں جب افغان باؤلر نے محمد آصف کو آؤٹ کیا تھا تو اس کے بعد دونوں کے درمیان خوب تلخ کلامی ہوئی تھی ۔اس میچ میں پاکستان کو6 گیندوں پر 11 رنز درکار تھے،نسیم شاہ نے افغان باؤلر فضل حق فاروقی کو مسلسل 2 چھکے مار کر پاکستان کو کامیابی دلائی تھی ۔ نسیم شاہ نے بہت جوشیلے انداز میں میدان میں بھاگتے ہوئے اپنے گلوز زمین پر پٹخے تھے جس پرافغان کھلاڑیوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔

NASEEM SHAH VS AFGHANISTAN IS JUST SOMETHING ELSE pic.twitter.com/7SfsWAE18r