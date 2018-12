داعش کے خطرے کو کم سمجھنا خیالی دنیا میں رہنے کے مترادف ہے،فواد چودھری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیراطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ داعش کے خطرے کو کم سمجھنا خیالی دنیا میں رہنے کے مترادف ہے،نئے افغان وزیر داخلہ کو حقیقت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

وفاقی وزیراطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ داعش کے خطرے کو کم سمجھنا خیالی دنیا میں رہنے کے مترادف ہے،نئے افغان وزیر داخلہ کو حقیقت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے،فواد چودھری کا کہناتھا کہ فیصلہ کریں پاکستان کوپارٹنر بناناچاہتے ہیں یااپنی حکومتی ناکامی پرقربانی کابکرا؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ منسٹر منسٹر، یہ خیالی سوچ ترک کرکے حقیقت میں آنے کا وقت ہے۔

Trivializing the threat of ISIS is to live in cukoland,the new Afghan interior minister needs a reality check.Decide if you want Pakistan as a partner or as a scapegoat for your own govt’s failures. Mr. Minister!Time to get real and give up phantom thoughts from a paranoid mind