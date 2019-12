” ایک دن پرویزمشرف نے مجھے اور شہبازشریف کو کھانے پر بلایا، پھر کہنے لگے۔ ۔۔“چوہدری نثار کی پرانی ویڈیو وائرل، تہلکہ خیز انکشاف منظرعام پر

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیرداخلہ چوہدری نثاراحمد نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے انہیں اور شہباز شریف کو کہا تھا کہ اگر (اس وقت کے) وزیراعظم(نوازشریف) اجازت دیں تو الطاف حسین کو برطانیہ میں ختم کیاجاسکتا ہے۔

چوہدری نثار نے اس ویڈیو میں بتایا کہ ایک دن پرویزمشرف نے مجھے اور شہبازشریف کو کھانے پر بلایا۔کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو حقائق آئے ہیں ایجنسیوں کی طرف سے اس کے حوالے سے تو ایم کیو ایم ایک بہت بڑی مافیا ہے اور الطاف حسین اس کے سرغنہ ہیں،یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح چھٹی دیں،وہ اب برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھ رہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، اس لئے اگر وزیراعظم اجازت دیں تو ہم الطاف حسین کو برطانیہ میں ہی ختم کرسکتے ہیں۔

