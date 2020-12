مقبوضہ کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں مودی کی جماعت کو بڑی شکست

سرینگر(ڈیلی پاکستان آن لائن)مقبوضہ وادی میں بلدیاتی انتخابات میں فاروق عبداللہ کی زیر قیادت سات جماعتی اتحاد نے مودی کی پارٹی کو شکست دیدی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ضلعی ترقیاتی کونسل کے انتخابات میں سابق وزیراعلیٰ مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ کی زیر قیادت نریندر مودی مخالف 7 جماعتوں کے اتحاد نے کامیابی حاصل کرلی ہے، بلدیاتی انتخابات میں مودی مخالف اتحاد نے 280 میں سے 112 نشستیں حاصل کیں، جب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 74، کانگریس نے 26 اور آزاد امیدواروں نے 49 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔الیکشن کمیشن کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا عمل 8 مرحلوں میں مکمل ہوا جو 28 نومبر سے 19 دسمبر تک جاری رہا جب کہ وادی کے 20 اضلاع میں رجسٹرڈ 60 لاکھ ووٹرز میں سے 51 فیصد سے زائد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔

دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے انتظامیہ پر آزاد امیدواروں کی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آزاد امیدواروں کو بات چیت کے لیے سری نگر بھیجا جارہا ہے جب کہ ان کی پارٹی کے ایک رکن کو آزاد امیدواروں سے رابطے کرنے پر پولیس نے اغوا کرلیا ہے۔

The administration has now taken on the responsibility of trying to collect independent candidates for the BJP & it’s recently formed subsidiary. It seems the government doesn’t have enough to do & has branched out in to this line of work as well.