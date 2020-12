مصباح الحق اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی راہیں جدا ہو گئیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ نے مصباح الحق کے معاہدے میں توسیع نہ کرنے اعلان کر دیا ہے اور یوں چیف سلیکٹر کے بعد یہ دوسرا عہدہ ہے جس سے مصباح الحق فارغ ہوئے۔

تفصیلات کے مطابق اسلام آباد یونائیٹڈ کی انتظامیہ نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر مصباح الحق اور ٹیم اونر علی نقوی کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مصباح الحق کے معاہدے میں توسیع نہیں کی جا رہی ہے تاہم مصباح الحق کیلئے نیک خواہشات اور ان کی بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔

#ISLU will not be renewing @captainmisbahpk’s already expired head coach contract given his commitments with the National team. We thank him for his great contribution to ISLU. We wish him the very best of luck with the ???????? National Team.

