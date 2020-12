اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے قصور کے نواحی علاقے چونیاں میں خواجہ سرا پر اغوا کے بعد تشدد کا نوٹس لے لیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیرکا کہنا تھا کہ ان کے آفس کی جانب سے قصور واقعہ پر پولیس سے رابطہ کیا گیا ہے۔پولیس نے پہلے اغواکا مقدمہ درج کیا تھا مگر اب ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے دوبارہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جارہے ہیں۔تفتیش کے بعد ایف آئی آر میں نئی دفعات بھی شامل کی جائیں گی۔ڈی پی او قصور کے مطابق واقعہ دو ماہ پرانا ہے،ڈی پی او نے کل متاثرہ خواجہ سرا سے ملاقات کی اوراسے انصاف کی یقین دہانی کروائی۔

As per DPO, the incident is 2 months old. DPO met the victim yesterday & assured him of justice. The main complaint was torture. The victim put in a fresh complaint. https://t.co/9FBDRr50JT