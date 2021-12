قومی کرکٹر اعظم خان کابھائی  کی شادی پر ڈانس، ویڈیو سامنے آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی وکٹ کیپر بلے باز اعظم خان کی ڈانس ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے اور شائقین کی جانب سے اس کو خوب سراہا جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اعظم خان نے یہ ڈانس اپنے بھائی کی شادی کے موقع پر کیا ہے،انکو دیگر لڑکوں کے ساتھ سٹیج پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ اعظم خان سابق کپتان معین خان کے صاحبزادے ہیں۔

Azam Khan showing some dance moves at his brother's wedding pic.twitter.com/tv0y5kRhye