نواز شریف نے جلد پاکستان آنے کا عندیہ دیدیا

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ ن کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جلد وطن واپسی کا عندیہ دےد یا۔

پنجاب سے مسلم لیگ ن کی ایم پی اے ثانیہ عاشق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ شیئر کی جس میں نواز شریف کی تصویر کیساتھ مسلم لیگ ن کے قائد کی طرف سے کیپشن درج تھی کہ "میں امید کرتا ہوں آپ ( عوام ) سے پاکستان میں جلد ملاقات ہوگی"۔

Good news is just around the corner .. Insha’Allah ???????? pic.twitter.com/TCaIkyUUFc