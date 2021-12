دبئی پولیس نے لیموں کے اندر چھپائی گئی انتہائی خطرناک منشیات پکڑلی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پولیس نے لیموں کے اندر چھپائی گئی نشہ آور گولیوں کی بھاری کھیپ پکڑ کر چار عرب شہریوں کو گرفتار کرلیا۔

دبئی پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق منشیات کی سمگلنگ کے خلاف اس کارروائی کو "آپریشن 66" کا نام دیا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران لیموں کی کھیپ میں چھپائی گئی 11 لاکھ 60 ہزار 500 نشہ آور گولیاں پکڑی گئی ہیں جن کی مالیت 58 ملین درہم ہے۔ یہ منشیات چار عرب شہری متحدہ عرب امارات میں سمگل کر رہے تھے جنہیں گرفتار کرلیا گیا ہے۔

In an operation dubbed “66”, the #DubaiPolice uncovers AED 58 million worth of captagon pills hidden in lemon shipment. pic.twitter.com/UamNYy48TX