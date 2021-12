صدر پیوٹن کا  توہین رسالت کے حوالے سے بیان، وزیراعظم عمران خان کا ردعمل بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کا بیان قابل ستائش ہے ،میں اسکا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مسلم دنیا کے لیڈرز کو توہین رسالت کے معاملے کو دنیا کے دیگر ممالک کے سربراہان کے سامنے اٹھانا چاہیے۔ نبی پاکﷺ کی توہین کو آزادی اظہار رائے سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

واضح رہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے قرار دیا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی توہین آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔اپنی سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی توہین کرنا درحقیقت مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کے مطابق صدر پیوٹن نے فنکارانہ آزادی کی حمایت کی تاہم انہوں نے کہا کہ اس کی بھی کچھ حدو د و قیود ہیں جن کی آزادی کے نام پر خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ روس میں بہت سے نسلی اور مذہبی گروہ رہتے ہیں اس لیے روسی لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ بعض دوسرے ملکوں میں یہ احترام بہت کم دیکھنے کو ملے گا جو روس کے لوگ دوسری نسل کے لوگوں اور مذاہب کا کرتے ہیں۔

I welcome President Putin's statement which reaffirms my message that insulting our Holy Prophet PBUH is not " freedom of expression". We Muslims, esp Muslim leaders, must spread this message to leaders of the non-Muslim world to counter Islamophobia. https://t.co/JUKKvRYBSx