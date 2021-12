ایک اور بھارتی جنگی جہاز گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک 

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کا جنگی طیارہ ٹریننگ کے دوران گر کی تباہ ہو گیا جس میں سوار پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا ۔ تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی فضائیہ نے بتا یا کہ رات آٹھ بج کر تیس منٹ پر بھارت کے جنوبی سیکٹر پر میگ 21طیارہ ٹریننگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا جس میں موجود پائلٹ ونگ کمانڈر ہرشیت سنہا ہلاک ہو گیا ۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے ۔

This evening, around 8:30 pm, a MiG-21 aircraft of IAF met with a flying accident in the western sector during a training sortie. Further details are awaited.

An inquiry is being ordered.