شبلی فراز پر قاتلانہ حملے کی ذمہ داری کس نے قبول کی ؟ بڑی خبر آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف صحافی زاہد گشکوری نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز پرقاتلانہ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کرلی ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر زاہد گشکوری نے دعویٰ کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ آدم خیل میں قاتلانہ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان کے ترجمان نے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔واضح رہے کہ درہ آدم خیل کے قریب نامعلوم افراد نے شبلی فراز کی گاڑی پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کا ڈرائیور زخمی ہوا تھالیکن وہ خود اس حملے میں محفوظ رہے تھے ۔

Breaking News: TTP claims responsibility of attack on Pakistani minister Senator @shiblifaraz in Darra Adam Khail. TTP Spokeman issued a statement.