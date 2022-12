باپ کی خودکشی، ماں چھوڑ کر چلی گئی، کینسر کی مریض کم عمر لڑکی نے ایسی کہانی سنادی کہ آپ بھی ہمت کی داد دیں گے

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)زندگی کے مصائب اور اس پر کینسر جیسی موذی بیماری، کوئی بھی شخص جینے کی امید کھو بیٹھے تاہم ایک برطانوی لڑکی نے انتہائی کم عمری میں ان مصائب کا سامنا کرنے کی ایسی کہانی بیان کی ہے کہ بڑے بڑے لو گ ایسی تکالیف کی تاب نہ لا سکیں۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق جولی ایرن نامی اس 19سالہ لڑکی کی عمر 13سال تھی جب اس کے باپ نے خودکشی کر لی اور ماں بھی چھوڑ گئی۔

اس کے اگلے سال اسے کینسر جیسے موذی مرض نے آ لیا اور سالہا سال اس سے نبردآزما رہی اور گزشتہ سال اس کے سب سے قریبی دوست کی موت ہو گئی۔ اس کے باوجود گزشتہ دنوں اپنی 19ویں سالگرہ پر جولی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ ان کڑی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد پہلے سے زیادہ خوش ہے۔ اس کے نزدیک ایسے مصائب لوگوں کے لیے امتحان ہوتے ہیں، جن سے عقلمندی اور ثابت قدمی سے نمٹا جا سکتا ہے۔

جولی ایرن نے پانچ ایسے طریقے بتائے ہیں جن پر عمل کرکے لوگ اس طرح کی تکالیف میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ جولی اپنی ٹویٹس کے ایک تھریڈ میں لکھتی ہے کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ آپ مستقبل میں کیا ہوں گے، اس کا انحصار کلی طور پر آپ پر ہے۔

I’m turning 19 today.

And I’ve never felt more alive.

Here’s how I transformed my life in less than two years:

(& went from merely surviving to thriving) pic.twitter.com/xhNiPklPkP