پی آئی اے کی پرواز میں فرش پر سوتی خاتون کی وائرل تصویر کی حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) جدہ سے پاکستان آنے والی پی آئی اے کی ایک پرواز میں فرش پر سوتی خاتون کی تصویر انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی جو تیزی سے وائرل ہوئی، تاہم اب اس تصویر کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق یہ تصویر ٹوئٹر ہینڈل @mujhaycryarahaپر پوسٹ کی گئی تھی۔

A woman sleeping in PIA flight from Jeddah to Islamabad PK740. First class pro max pic.twitter.com/DOSy4FQzPR