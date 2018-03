کترینہ کیف کیلئے بھارت میں اب تک کی سب سے بڑی مشکل کھڑی ہوگئی

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان کے بعد اداکارہ کترینہ کیف بھی قانونی شکنجے میں آگئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی میں پٹیالاہاؤس کورٹ میں سلمان خان، کترینہ کیف اور’’ٹائیگرزندہ ہے‘‘کی تشہیری تقریب میں موجود دیگر افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ ایف آئی آر دہلی کمیشن کرمچاریز کے سابق چیئرمین ہرنم سنگھ نے درج کرائی ہے جس میں ہندوؤں کی نچلی ذات کے جذبات مجروح کرنے کاالزام لگایا گیا ہے۔

A petition was filed in a Delhi court seeking lodging of FIR against actors Salman Khan, Katrina Kaif & others for allegedly making a casteist remark against Schedule Castes during the promotion of the movie Tiger Zinda Hai. The Court list the matter for consideration for Feb 27.