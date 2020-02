موجودہ صورتحال میں کونسی جماعت زیادہ مقبول ہے ،تحریک انصاف یا مسلم لیگ ن ؟سروے سامنے آگیا موجودہ صورتحال میں کونسی جماعت زیادہ مقبول ہے ،تحریک انصاف یا مسلم لیگ ن ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نجی سروے کمپنی آر پی پول کے تازہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ ن کی مقبولیت حکمراں جماعت تحریک انصاف سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے ۔

پول کے مطابق اگر آج الیکشن ہوں تو ن لیگ کو 106، تحریک انصاف کو 72، پیپلزپارٹی کو 53، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو 13 اور ایم کیوایم کو 10 سیٹیں ملنے کی توقع ہے۔

لوگوں کے رجحان سے متعلق پول کے نتائج کے مطابق ن لیگ کی مقبولیت کی شرح 30.8 فیصد، تحریک انصاف کی 29 فیصد جبکہ پیپلزپارٹی کی 14.7 فیصد ہے۔

FEBRUARY 14-22 NATIONWIDE OPINION POLL/VOTING INTENTION: After spending months deadlocked with PTI in national voting intention, PML(N) appears to be pulling away. pic.twitter.com/BhFhlkx7wp — RP Poll (@RPPoll) February 23, 2020

سروے کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی مقبولیت میں خاطر خواہ کمی آئی ہے جو 42 فیصد تک رہ گئی ہے۔

واضح رہے کہ آر پی پول نامی کمپنی نے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی سروے کروایا تھا جسکے مطابق تحریک انصاف لیڈ کررہی تھی اور جب الیکشن کے نتائج ہوئے تو الیکشن نتائج اور آر پی پول کے نتائج میں زیادہ فرق نہیں تھ

