محمد رضوان اور فواد عالم کو بہترین کارکردگی کا انعام مل گیا، پی سی بی نے قومی کھلاڑیوں کے لیے بڑا اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) نے قومی کرکٹر محمد رضوان اور فواد عالم کی سینٹرل کنٹریکٹ کیٹگری کو تبدیل کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پی سی بی آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ محمد رضوان کی کیٹگری تبدیل کرتے ہوئے ان کو اے کیٹگری جبکہ فواد عالم کی کیٹگری تبدیل کرتے ہوئے ان کو اے پلس ڈومیسٹک کیٹگری سے پی سی بی کے سینٹرل کنڑیکٹ کیٹگری سی میں شامل کیا گیا ہے۔

پی سی بی کی اے کیٹگری میں بابر اعظم، اظہر علی، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی، بی کیٹگری میں عابد علی، اسد شفیق ، حارث سہیل، محمد عباس، سرفراز احمد، شاداب خان ، شان مسعود اور یاسر شاہ جبکہ سی کیٹگری میں فخر زمان ، فواد عالم، افتخار احمد ، عماد وسیم، امام الحق ، نسیم شاہ اور عثمان شنواری شامل ہیں۔

????Mohammad Rizwan has been promoted to Category A of the PCB’s Central Contract List 2020-21

????PCB has also elevated Fawad Alam from A+ domestic contract category to Category C of the PCB Central Contract List 2020-21

