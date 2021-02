ارطغرل غازی کے کردار عبدالرحمان غازی پی ایس ایل میں کسی ٹیم کو سپورٹ کررہے ہیں؟ ویڈیو پیغام جاری

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں عبدالرحمان غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار بھی پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل ) کے دیوانے نکلے،وہ پی ایس ایل 6 میں کراچی کنگز کی ٹیم کو سپورٹ کررہے ہیں۔

کراچی کنگز کے آفیشل اکاؤنٹ سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کی گئی ہے جس میں عبدالرحمان غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار کو کراچی کنگز کا ماسک پہنے دیکھا جاسکتا ہے۔وہ ماسک ہٹا کر زور دار انداز میں کراچی کنگز کا نعرہ لگاتے بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

Celal Al a.k.a 'AbdurRehman' of #Ertugrul series has a message all the way from

Karachi Kings Jeetay Ga