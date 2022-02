شاہنواز دھانی کا وکٹ لینے کے بعد جشن منانے کا منفرد انداز ، تصویریں دیکھیں

Dahani. You can celebrate however you want tonight.

The game changer. The match winner. The finalist.

Multan Sultans are fittingly one step away from being the first team to win back to back titles. #PSL7 #LQvMS pic.twitter.com/lRUi92yjnS