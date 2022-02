حجاب پر پابندی کیخلاف دائر درخواست کی سماعت کرنیوالے جج پر تنقید ، پولیس نے بھارتی اداکار کو گرفتار کرلیا

بنگلورو (ویب ڈیسک) بھارتی پولیس نے حجاب پابندی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کرنے والے جج پر تنقید کرنے والے اداکار کو گرفتار کرلیا، مقامی فلموں کے اداکار چیتن کمار کو بنگلورو پولیس نے لوگوں کو اشتعال دلانے اور تشدد پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق چیتن کمار نےگزشتہ دنوں ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں حجاب پابندی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس کرشنا ڈکشٹ کی شمولیت پر سوال اٹھایا تھا۔

چیتن کمارن نے اپنی پرانی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ’2 سال قبل کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے یہ ٹوئٹ کی تھی، اس فیصلے میں جسٹس کرشنا نے ریپ کیس کے حوالے سے انتہائی متنازع بیان دیا تھا اور اب وہی جج اسکولوں میں حجاب پر پابندی کا فیصلہ کرنے جارہے ہیں‘۔اداکار نے ٹوئٹ میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا جسٹس کرشنا کو اس حوالے سے وضاحت نہیں دینی چاہیے؟۔

This is a tweet I wrote nearly two years ago regarding a Karnataka High Court decision

Justice Krishna Dixit made such disturbing comments in a rape case

Now this same judge is determining whether #hijabs are acceptable or not in govt schools

Does he have the clarity required? pic.twitter.com/Vg8VRXmJTW