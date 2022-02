یوکرین میں ٹینکس کے داخل ہوتے ہوئے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل، یہ کہاں سے آ رہے ہیں ؟ تہلکہ خیز دعویٰ 

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن )روس نے یوکرین پر حملہ کر دیاہے جس کا اعلان انہوں نے آج صبح ٹیلی ویژن پر جاری ویڈیو پیغام میں کیا اور ساتھ ہی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ باہر سے مداخلت کرنے والوں کو سخت ترین جواب دیا جائے گا جو انہوں نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہو گا۔ ۔

تفصیلات کے مطابق یوکرین اور روس کے درمیان فوجی اعتبار سے کوئی موازنہ ممکن نہیں کیونکہ روس دنیا کی دوسری بڑی فوج اور ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے جبکہ یوکرین دنیا میں 22 ویں نمبر پر آ تاہے اور اس کے پر صدر 2 لاکھ ایکٹو فوج ہے تاہم ریزرو فورس ملا کر تعداد 9 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے جو کہ روس کے مقابلے میں بہت کم ہے ۔

روسی حملے کے پیش نظر یوکرینی صدرنے اپنے یورپی دوست ممالک سے مدد کی اپیل کی تھی اور جنگی سازو سامان دینے کیلئے کہا تھا جس کے بعد اب سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں سڑک پر ٹینکس دوڑتے ہوئے دکھائی دیتےہیں ، بتایا جارہاہے کہ یہ ٹینکس یورپی ملک ’’ بیلا روس‘‘ سے یوکرین میں داخل ہوئے ہیں تاہم ابھی اس حوالے سے یوکرین کی جانب سے مددموصول ہونے پر کوئی تصدیقی بیان سامنے نہیں آ سکا ہے ۔

بتایا جارہاہے کہ روس کے طیاروں نے یوکرین کے ایئر پورٹس پر بھی بمباری کی ہے جس سے یوکرینی فضائی دفاع کی صلاحیت میں ہوشربا کمی ہو گئی ہے ۔

BREAKING: Tanks seen rolling into Ukraine from Belarus pic.twitter.com/c3G7JaE5Vv