روس کا یوکرین پر حملہ، روسی فوج شمالی اور مشرقی یوکرین میں داخل، سینکڑوں شہریوں کی اموات کی اطلاعت 

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن)روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے یوکرین پر حملہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے فوج کو کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم دیاجس پر یوکرین کے متعددعلاقوں اور شہروں پر شدید بمباری کی گئی ، یوکرین میں مارشل لاء نافذکر دیا گیاہے ۔

ڈیلی میل کا کہناتھا کہ روس نے پورے یوکرین پر ہی جنگ مسلط کر دی ہے ، آسمان سے بارش کی طرح میزائل اور بم گرائے گئے ، بیلاروس کی سرحد سے ٹینکوں کے یوکرین میں داخلے کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جبکہ یوکرین کے مشرقی علاقوں روس نے اپنے فوجی پیراشوٹ کے ذریعے پہنچا دیئے ہیں جنہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے ۔

کیف کا کہناہے کہ جھڑپوں میں سینکڑوں یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، روس کے ہر طرف سے حملے کے باعث کافی جانی نقصان ہواہے ، روس نے کروز اور گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ملٹری بیسسز کو بھی نشانہ بنایا ہے ۔

بی بی سی کے مطابق یوکرین کی بارڈر گارڈ سروس کا کہناہے کہ روسی فوج شمالی اور مشرقی یوکرین میں داخل ہو چکی ہے ۔ روس نے دعویٰ کیاہے کہ اس نے یوکرین کے فضائی نظام کو ناکارہ بنا دیاہے ، روسی فوجیوں کے آگے یوکرین کی سرحدی افواج نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی ہے ۔تاہم روسی میڈیا کی جانب سے سامنے آنے والے دعووں کی ابھی تک کسی بھی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے ۔

یوکرین کی بارڈر گارڈ سروس ( ڈی پی ایس یو) کا کہنا ہے کہ روسی فوجیوں کے قافلے شمالی چرنیہیو اور سومی کے علاقوں اور مشرقی لوہانسک اور خارخیو کے علاقوں سے یوکرین میں داخل ہو گئے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ روسی حملے سے پہلے توپ خانوں سے گولہ باری کی گئی جس کے نتیجے میں یوکرین کے سرحدی محافظ زخمی ہوئے ہیں۔ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین کے سرحدی محافظ اور مسلح افواج دشمن کو روکنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کر رہے ہیں۔

BREAKING VIDEO: AIR RAID SIRENS NOW IN CAPITAL CITY OF KIEV. #UKRAINE #WWIII pic.twitter.com/A4JDErpQyw