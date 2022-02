انگلینڈ کے سابق کپتان نے دل کھول کر پی ایس ایل کی تعریف کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ایک بار پھر کُھل کر تعریف کی ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں اعلیٰ معیار کے کھلاڑی ہیں اور کرکٹ کے اس بڑے ایونٹ میں کرکٹ کا معیار بھی شاندار ہے۔انہوں نے کہا کہ دوسرے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنامنٹس کے مقابلے میں پاکستان سپر لیگ کے اختتام تک شائقین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے ۔اس سے قبل رواں ماہ ہی مائیکل وان نے پی ایس ایل کو دنیا کی بہترین ٹی ٹوئنٹی لیگز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ معیار کے مقابلے میں پی ایس ایل، آئی پی ایل سے زیادہ دور نہیں ہے، پاکستان سپر لیگ میں کرکٹ کا معیار شاندار ہے۔

The Pakistan Super league has it spot on … High quality players … Fewer games than other tournaments making it a few weeks shorter … It’s leaves you wanting a little bit more at the end … Other tournaments don’t … #Pakistan