کراچی کنگز کی مسلسل شکست کے معاملے پر بابراعظم سے صحافی نے سوال کیا تو آگے سے کیا جواب ملا؟ جانئے

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے آٹھویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کراچی کنگز کی مسلسل شکست پر پوچھے گئے سوال کا دلچسپ جواب دے دیا۔

جمعرات کو اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو یکطرفہ مقابلے میں 6 وکٹوں سے شکست دی۔میچ کے بعد پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے بابر اعظم سے سوال کیا کہ پی ایس ایل کے آخری ایڈیشن میں آپ کراچی کی ٹیم میں تھے اور آپ کی کپتانی میں کنگز 9 میچز ہاری تھی اور آپ کو شکستوں کا قصور وار ٹھہرا یا جارہا تھا'۔

صحافی نے پوچھا کہ اس سال آپ کراچی کنگز چھوڑ گئے تو کافی بات ہو رہی تھی کہ کنگز کی کارکردگی میں بہتری آئے گی لیکن ابھی بھی کراچی کو مسلسل شکست کا سامنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس سیزن میں کہا غلطیاں کر رہے ہیں؟ بابر نے مسکراتے ہوئے صحافی کو جواب دیا کہ میں ان کا کوچ تھوڑی ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آج کی میچ کی بات کریں۔

He plays for Peshawar, but the journalist asks about Karachi Kings. Babar answered him beautifully????♥️. #PSL8 #HBLPSL8 #PSL2023 #BabarAzam pic.twitter.com/NhQOt62TFg