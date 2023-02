لمزمیں منائے گئے ’بالی ووڈ ڈے‘ کے بھارت میں بھی چرچے 

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز (LUMS) میں گزشتہ دنوں منائے گئے ’بالی ووڈ ڈے‘ کے بھارت میں بھی چرچے ہو رہے ہیں۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق بالی ووڈ ڈے پر یونیورسٹی کے طلبا ءو طالبات بالی ووڈ کے مختلف کرداروں کا روپ دھارے ان کے ڈائیلاگ بولتے نظر آئے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی فلم ’ہیرا پھیری‘ کا بابو بھیا بنا ہوا تھا تو کوئی فلم ’محبتیں‘ کا شاہ رخ خان اور کوئی فلم دبنگ کا چلبل پانڈے۔ طالبات میں سے کوئی ’میں ہوں ناں‘ کی سشمیتا سین اور کوئی ’سٹوڈنٹ آف دی ایئر‘ کی عالیہ بھٹ بنی ہوئی تھی۔

یہ تہوار منانے پر سوشل میڈیا صارفین میں سے بعض طالب علموں اور یونیورسٹی انتظامیہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ بعض اس کے حق میں بول رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طالب علموں کو تفریح کا حق حاصل ہے۔ کالم نگار اور تجزیہ کار شمع جونیجو نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ”طلبہ کا یہ تہوار منانا مجھے بہت اچھا لگا۔ اس میں غلط کیا ہے۔ زندگی کے جھمیلوں میں پڑنے سے پہلے انہیں خوشی کے چند سال جی لینے دیں۔“

These kids only celebrated Bollywood Day, I loved the fun they had. What’s wrong in it? Let them live a few happy years of their lives before they are trapped in mundane situations of of practical life when in jobs. #LUMS pic.twitter.com/VkuomvlDnR