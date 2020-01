امریکی شہر ہوسٹن میں بڑا دھماکہ، آدھے میل کا علاقہ لرز اٹھا امریکی شہر ہوسٹن میں بڑا دھماکہ، آدھے میل کا علاقہ لرز اٹھا

ہیوسٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی شہر ہوسٹن میں ایک فیکٹری میں دھماکے سے 5 افراد زخمی ہوگئے۔

امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہوسٹن کی ایک کیمیکل فیکٹری میں بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کے باعث نہ صرف فیکٹری بلکہ آس پاس کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی ، دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آدھا میل دور تک کے علاقے میں ارتعاش پیدا ہوا۔

پولیس نے دھماکے سے دہشتگردی کے امکان کو خارج از امکان قرار دیا ہے تاہم دھماکے کی نوعیت کے بارے میں پتا نہیں چلایا جاسکا۔ فیکٹری میں آگ پر قابو پانے کیلئے آس پاس کے شہروں سے بھی فائر بریگیڈ کی خصوصی گاڑیاں منگوالی گئی ہیں، چونکہ آگ کیمیکل فیکٹری میں لگی ہوئی ہے اس لیے اس پر پانی یا فوم کے ذریعے قابو پانے میں مشکلات پیش آئیں گی اسی لیے دوسرے شہروں سے خصوصی گاڑیاں منگوائی گئی ہیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے جسے قریبی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے تاہم امریکی میڈیا کے مطابق 4 سے 5 زخمیوں کو ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔