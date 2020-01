پرستار کی سیلفی لینے کے بہانے حریم شاہ کے گلے لگنے کی کوشش

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) متنازعہ ٹک ٹاک ماڈل حریم شاہ آئے روز سرخیوں میں چھائی رہتی ہیں ، کبھی وہ کسی سیاستدان کی ویڈیو لیک کرتی ہیں تو کبھی کسی کی آڈیو کال کی ریکارڈنگ جاری کردیتی ہیں جس کے باعث وہ میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی حریم شاہ کے چرچے ہوتے رہتے ہیں ۔ متنازعہ ماڈل اب اپنی ایک اور ویڈیو کی وجہ سے سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئی ہیں۔

سوشل میڈیا پر حریم شاہ کے نام سے منسوب ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے ایک ٹک ٹاک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں ایک شخص کو حریم شاہ کے ساتھ سیلفی لینے کے بہانے گلے لگنے کی کوشش کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔ حریم شاہ کے نام سے بنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اس ویڈیو کے بارے میں لکھا گیا’ یہ ہراسانی ہے، پرستاروں کو سیلفی لینے کی اجازت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گلے لگانا شروع کردیں، بلا اجازت چھونے یا گلے لگانے کی کوشش کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔‘

This is harassment. Allowing fans to take selfie doesn't mean that you should start hugging. Trying to hug/touch without consent is NOT fine. pic.twitter.com/lQHwADQmki