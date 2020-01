وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت کا کمال،غیر ملکی خوبرو صحافی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی

ڈیووس(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی شخصیت کے سحر کا اثر غیر ملکی خوبرو صحافی ایما گراہم پر بھی ہو گیا ،تعریف کیے بغیر نہ رہی سکیں ۔ وزیر اعظم کی ڈیوس فورم میں شرکت اور غیر ملکی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہاہے۔وزیر اعظم کا امریکی میڈیا کو دیا گیا انٹرویو عالمی سطح پر پزیرائی حاصل کر رہا ہے انٹرویو کرنے والی سی این بی سی کی اینکر پرسن ہیڈ لے گیمبل اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کیا گیا انٹرویو شیئر کیا ۔دوسری جانب ایما گراہم نامی خاتون صحافی نے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا اچھا لگا ۔

So fantastic to sit down with Prime Minister @ImranKhanPTI on @CNBCi - he tells @_HadleyGamble that @realDonaldTrump should intervene in Kashmir right now #Davos2020 @wef ???????? pic.twitter.com/a6VDzRQih6