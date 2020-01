”میں عمران خان کو بہکانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی کیونکہ ۔۔۔“مختصر لباس پہن کر وزیراعظم کا انٹرویو کرنے والی صحافی ہیڈلے گیمبل نے تنقید کرنے والوں کو ایسا جواب دے دیا کہ آپ بھی مسکرا دیں گے

ڈیووس(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کے دوران مختصر لباس پہننے پر سی این بی سی کی اینکر پرسن ہیڈلے گیمبل شرمناک الزام لگ گیا ۔ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائین پر ہونے والے انٹرویو میں ہیڈلے گیمبل نے مختصر لباس پہنا جبکہ ڈیووس میں شدید سردی کا موسم ہے ۔اس انٹرویو پر ہیڈلے گیمبل کو دنیا بھر سے بہت سے تعریفی پیغامات ملے لیکن دورین کیانی نامی سوشل میڈ یا صارف نے انہیں مختصر لباس پہننے پر تنقید کا نشانہ بنا یا ۔دورین کیانی کا کہنا تھا کہ کیا ہیڈلے گیمبل کا لباس اتنا مختصر ہونا چاہیے تھا ؟،ڈیوس میں منفی 6ڈگری درجہ حرارت ہے ،کیا ہیڈلے گیمبل انٹرویو کر رہی تھیں یا جنسی طور پر بہکا رہی تھیں ؟

Could her dress have been any shorter? In Davos no less where it’s -6 degrees. Is she interviewing him or trying to seduce him? https://t.co/9WK9be7c0Y