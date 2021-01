’وفاقی وزیرشفقت محمود کی اداکارہ بیٹی ‘ تصو یریں دیکھ کر آپ بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ادکارہ تارا محمود وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی بیٹی ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شوبز نیوز نامی اکاونٹ نے باپ بیٹی کی تصویریں شیئر کیں اور بتا یا کہ تارا محمود شفقت محمود کی بیٹی ہیں ۔جب پاکستانیوں کو اس بارے میں پتہ لگا تو سوشل میڈ یا صارفین نے حیرت کا اظہار کیا۔

EXCLUSIVE STORY: Meet Talented Actress Tara Mahmood Who Is Daughter Of Federal Minister @Shafqat_Mahmood ! pic.twitter.com/7pvArxMHHb