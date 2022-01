پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے عہد ے داروں کا چناؤ پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے عہد ے داروں کا چناؤ

لاہور(سپورٹس رپورٹر) پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے جنرل کونسل اجلاس میں اگلی چار سالہ مدت کے لیے عہدیاران کا چناو عمل میں لایا گیا، بریگیڈئر (ر) افتخار منصور صدر، خالد بشیر سیکرٹری جنرل اور دین محمد خزانچی منتخب ہوئے، پی او اے ہاوس میں منعقد ہونے والے اجلاس کی صدارت بریگیڈئر (ر) محمد افتخار منصور نے کی، اس موقع پر پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن سے الحاق رکھنے والے تمام یونٹس کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ تمام نمائندوں نے اتفاق رائے سے اگلی چار سالہ مدت کے لیے عہدیداران کو بلا مقابلہ منتخب کیا۔ جس میں بریگیڈئر (ر) محمد افتخار منصور صدر، خالد بشیر سیکرٹری جنرل، دین محمد خزانچی کے عہدہ پر منتخب ہوئے۔ دیگر عہدیداران میں امتیاز رفیع بٹ سینئر نائب صدر، غازی محمد صلاح الدین، چودھری مستصر چیمہ، چودھری صغیر احمد اور رجمیل خان نائب صدور کے عہدہ پر منتخب ہوئے۔ پانچ رکنی سلیکشن کمیٹی میں کرنل (ر) شجاعت حسین، محمد ریاض ملک، سید معدود جعفری، ملک اعجاز اور عمران افضل شامل ہیں۔

اجلاس میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے محمد جہانگیر نے بطور ابزرور شرکت کی۔

