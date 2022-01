وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے عہدے سے استعفیٰ دیدیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمرا ن خان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے عہدے سے استعفیٰ دیدیا .

تفصیلات کےمطابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر خاص برائے احتساب شہزاد اکبر نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نےبطور مشیر اپنا استعفیٰ وزیراعظم کو بھیج دیاہے ، امید ہے عمران خان کی قیادت میں احتساب کا عمل جاری رہے گا،پارٹی سے منسلک رہوں گا اور قانونی خدمات دیتا رہوں گا۔

I have tendered my resignation today to PM as Advisor. I sincerely hope the process of accountability continues under leadership of PM IK as per PTI’s manifesto. I will remain associated with party n keep contributing as member of legal fraternity.