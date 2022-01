اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی)ایورڈر جیتنے پر کھلاڑیوں کو مبارک بادی دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کھلاڑیوں کو مبارک باد کا پیغام دیا انکا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کردیا۔

واضح رہے کہ رواں سال چار پاکستانی کھلاڑی آئی سی سی ایوارڈز جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی کھلاڑی کو ون ڈے کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہوں۔رواں سال ایمرجنگ، ون ڈے اور ٹی 20 کے ساتھ ساتھ سال کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز پاکستان کے نام رہا۔

Congratulations to our cricket stars. You have made us proud. pic.twitter.com/M2phySIItZ