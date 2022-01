شہزاد اکبر کےاستعفیٰ پر براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی کا طنز بھرا ٹوئٹ

لندن(مجتبی علی شاہ )برطانوی فرم براڈ شیٹ کے چیف ایگزیکٹو کاوے موسوی نے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبرکے استعفے پر رد عمل دیتے ہوئے کہاہےکہ

شہزاد اکبر کی قانون کی حکمرانی، عدالتی احکامات کی تعمیل اور کرپشن کی تحقیقات سے وابستگی صفر تھی۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ نیب کی طرح شہزاد اکبر نے بھی کسی کی طرف سے مجھ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔کاوے موسوی کا کہنا تھا کرپشن کے خلاف مقامی یا بین الاقوامی سطح پر اس کی جدوجہد کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔

Good riddance! The man had zero commitment to the Rule of Law, obeying court Orders, or investigating corruption. Just like NAB, on whose behalf he sought to negotiate with me, he has zero credibility in the domestic or international struggle against corruption. pic.twitter.com/EY39V0IOah