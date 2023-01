اداکارہ اتھیا شیٹی اور کرکٹر کے ایل راہول شادی کے بندھن میں بندھ گئے,تصاویراور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹی کی بیٹی آتھیا شیٹی اور بھارتی کرکٹر کننانور لوکیش راہول المعروف کے ایل راہول شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔

این ڈی ٹی وی نیوزکے مطابق سنیل شیٹی کی صاجزادی اتھیا شیٹی اور کے ایل راہول کی شادی کی تقریبات سنیل شیٹی کے کھنڈالا فارم ہاؤس میں منعقد کی گئی تھی ۔گزشتہ روز شادی کے بندھن میں بندھنے والی مشہور جوڑی کے ایل راہول اور آتھیا شیٹی کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں جنہیں مداحوں کی جانب سے بےحد پسند کیا جا رہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ہفتے کے روز شادی میں شرکت کیلئے تقریب میں مہمانوں کی تعداد محدود رکھتے ہوئے صرف رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا جبکہ جمعہ کی شب اتھیا اور کے ایل راہول کی سنگیت کی تقریب ہوئی تھی۔

#AthiyaShetty and #KLRahul shook their legs for Mujse Shadi Karogi ahead their marriage today.!????❤️❤️@BeingSalmanKhan @KicchaSudeeppic.twitter.com/Qeae44ul6x