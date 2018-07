الیکشن سے ایک دن قبل وسیم اکرم میدان میں آگئے ،عمران خان کے لیے بڑا اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باولروسیم اکرم نے انتخابات سے قبل اہم پیغام جاری کردیا۔وسیم اکرم نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ’ایک کرکٹر جو اب سیاست دان بن گیا ہے، اور ایک شخص جو پیدا ہی قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جس کا مقصد ہمارے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے اور ایک دن لوگ کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو ایک غیر معمولی کرکٹر تھا۔ اب وقت تبدیلی کا ہے۔ہمارا ملک، ہماری تاریخ۔

A cricketer who became a politician? Or a man who was born to serve this nation, protect our people and lead us in to our own. And one day they will say, that this same man was once a phenomenal cricketer. The time is now for change, Our country Our history! #VoteForKaptaan