الیکشن ڈیوٹی نبھاتے پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنا دیا گیا ،شہادتیں

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن ) انتخابات قریب آتے ہی پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے تخریب کاری کی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے اور دہشت گردوں کی جانب سے معصوم لوگوں اور سیاسی رہنماﺅں کو نشانہ بنا یا گیا جس کے نتیجے میں اے این پی کے رہنما ہارون بلور،بلوچستان عوامی پارٹی کے سراج رئیسانی ،تحریک انصاف کے اکرام اللہ خان گنڈا پورشہید ہوئے ،اب دہشت گردوں نے الیکشن ڈیوٹی کرنے والے فوجی جوانوں پر بھی حملہ کردیا ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر پاک ڈیفنس نے ایک ٹوئٹ میں بتا یا ہے کہ بلوچستان کے ضلع تربت میں الیکشن ڈیوٹی نبھانے والے چار اہلکاروں پر دہشت گردوں نے حملہ کردیا جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے ہیں ۔

4 Soldiers reportedly martyred in #Turbat Balochistan while performing duties for #GeneralElections2018 ????????