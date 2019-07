ٹی پی ایل میپس اورہیئر ٹیکنالوجیزمیں معاہدہ ٹی پی ایل میپس اورہیئر ٹیکنالوجیزمیں معاہدہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر) TPL Maps، پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل میپنگ کمپنی اور HERE ٹیکنالوجیز، دنیا کی مایہ ناز، میپنگ اور لوکیشن پلیٹ فارم فراہم کرنے والی کمپنی نے،پاکستان مڈل ایسٹ اور افریقہ میں اسٹریٹجک پارٹنر شپ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ا س پارٹنر شپ کے تحت HERE ٹیکنالوجیز، TPL Maps کے ڈیٹاکے ذریعے، خطے میں موجود اپنے مختلف کسٹمرز؛ جن میں آٹوموٹیو، ٹرانسپورٹیشن،لاجسٹکس، ٹیکنالوجی، میڈیا، ٹیلی کمیونیکیشن اور پبلک سیکٹر جیسے شعبے شامل ہیں، کو مختلف علاقوں کے نقشے فراہم کرے گا۔TPL Maps پاکستان اور متحدہ عرب امارت کے علاوہ مڈل ایسٹ اور افریقہ کی دیگر مارکیٹس میں بھی، HERE ٹیکنالوجیز کا قابل اعتماد پارٹنر ہو گا۔دونوں کمپنیز خطے میں تیزی سے ہوتی ہوئی معاشیاتی ترقی اور مڈل کلاس طبقے میں پروڈکٹس اور سروسزکے بڑھتے استعمال کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم رکھتی ہیں۔اس موقع پر TPL Maps کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر، عدنا ن شاہد کا کہنا تھا کہ ”ہمارے بین الاقوامی اشتراک سے پاکستان میں بنائے گئے، ٹیکنالوجی بزنسز کو جدید لوکیشن بیسڈ سروسز، اعلیٰ کاروباری سلوشنز اور منفرد نقشے فراہم کئے جائیں گے

