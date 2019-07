ٹویوٹا آئی ایم سی کی چوتھی کسٹمر سیٹسفیکشن کائزن ایولیوشن کپ کا انعقاد ٹویوٹا آئی ایم سی کی چوتھی کسٹمر سیٹسفیکشن کائزن ایولیوشن کپ کا انعقاد

لاہور(پ ر) ٹویوٹا - آئی ایم سی نے حال ہی میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ اپنی سالانہ کسٹمر سیٹسفیکشن کائزن ایولیوشن کپ (CSKE) کا انعقاد کیا۔اس CSKE تقریب میں کوالیفائی کرنے والی تمام ڈیلرشپ اور اُن کے پرنسپل، ٹویوٹا موٹر ایشیا پیسیفک سے تعلق رکھنے والے مہمانوں اور آئی ایم سی کی اعلیٰ انتظامیہ نے شرکت کی۔ اس سال CSKE کا عنوان ”1 ملین انٹرایکشنز“ تھا، جو وژن 2020 کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وژن 2020 ٹویوٹا - آئی ایم سی کے دس لاکھ سے زائدصارفین کو خدمات فراہم کرنے اور ان کے ساتھ بھرپور تعلقات استوار کرنے کا عزم ہے۔اس تقریب کے موقع پر آئی ایم سی کے تحت چوتھی مرتبہ منعقد ہونے والی سال بھر پر محیطCSKE سرگرمیاں اختتام پذیر ہوئیں جن کا مقصد مُلک بھر کی ڈیلرشپ میں کائزن فلسفے اور سوچ کا فروغ ہے۔ CSKE کا انعقاد ایشیا پیسیفک میں واقع ٹویوٹا سے ملحق ادارے کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ٹویوٹا وے، ٹویوٹا بزنس پریکٹسز، اور کائزن کلچر ڈویلپمنٹ کے فلسفوں کے تحت انسانی وسائل کی ترقی اور ڈیلرشپ کے عملے کی تربیت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

آئی ایم سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر علی اصغر جمالی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، ”ہمیں اپنے صارفین کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے۔ اس سرگرمی میں دوبارہ شریک ہونا میرے لئے یادگار رہے گا۔ آئی ایم سی میں ہم مل جُل کر آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہیں اور یہ تقریب اس سوچ کی علامت ہے۔ ہم اس فلسفے کو مزید مستحکم کرنے کے لئے پُر عزم ہیں، اور ہمیشہ ساتھ دینے والے اپنے صارفین کی معاونت سے اس سوچ کو مزید بلندیوں تک لے جائیں گے۔“

تقریب میں CSKE کو کوالٹی کنٹرول سرکل (QCC) کے ساتھ ضم کرنے کا فیصلہ سُنایا گیا۔ QCC ٹویوٹا موٹر کارپوریشن کی ایک عالمی سرگرمی ہے جس کا مقصد ٹویوٹا کے عملے اور سرگرمیوں میں کائزن یا مسلسل بہتری کے فلسفے کا فروغ ہے۔ CSKE کے فائنل مرحلے تک پہنچنے والے تین ارکان QCC کنوینشن میں "Best of the Best" کے ٹائٹل کے لئے مقابلہ کریں گے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرکے QCC کی Key جیتنے والی تین ڈیلرشپ ٹویوٹا اسلام آباد موٹرز، ٹویوٹا لائل پور موٹرز اور ٹویوٹا سینٹرل موٹرزہیں۔

مزید : کامرس