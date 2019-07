امام الحق کی لڑکیوں کے ساتھ مبینہ میسجنگ منظر عام پر آگئی ،نوجوان کرکٹر پر شرمناک الزام لگ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان کھلاڑی امام الحق کے لڑکیوں کے ساتھ مبینہ میسجز منظر عام پر آگئے ۔سوشل میڈ یا پر جار ی ہونے والے سکرین شارٹس کے مطابق امام الحق مبینہ طور پر چار لڑکیوں کے ساتھ میسجز کا تبا دلہ کر رہے ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر امان نامی سوشل میڈ یا ایکٹوسٹ نے یہ سکرین شارٹس شیئر کرتے ہوئے پیغام دیا کہ امام الحق ایک ہی وقت میں سات سے آٹھ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے تھے اور انہیں بے وقوف بنا رہے تھے ۔امان نے لکھا کہ امام الحق ہر لڑکی کو یہ ہی کہتے تھے کہ وہ سنگل ہیں ۔

So apparently Mr. @ImamUlHaq12 was dating 7 to 8 (that we know of) women and kept using them and manipulating them. He kept telling them the whole time how he’s single. Some of the screenshots attached from girl 1: pic.twitter.com/UzIl98ryAw