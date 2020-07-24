متحدہ عرب امارات نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کردیا، کتنی تعطیلات ہوں گی؟

ابوظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن) خلیجی ملک متحدہ عرب امارات میں عیدالاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان کردیا گیا۔

وزارت انسانی وسائل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں نجی شعبے سے وابستہ افراد کو 4 چھٹیاں دی جائیں گی۔ عیدالاضحیٰ پر 30 جولائی سے 2 اگست تک چھٹیاں ہوں گی۔

خیال رہے کہ اس سے قبل حکومت نے سرکاری ملازمین کیلئے بھی 4 چھٹیوں کا اعلان کیا تھا۔

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان الفترة من 9 الى 12 ذي الحجة 1441 هجرية الموافقة 30 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل اجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الاضحى المبارك. #إجازة_عيد_الأضحى pic.twitter.com/zZD3FWc7A5