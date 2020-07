نسیم شاہ نے فواد عالم کے بعد ایک اور کھلاڑی کو زخمی کردیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ میں سیریز کیلئے موجود فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے پریکٹس کے دوران ایک اور پاکستانی کھلاڑی کو زخمی کردیا۔

پی سی بی کے مطابق امام الحق بیٹنگ کے دوران بائیں ہاتھ پر چوٹ کھا بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ پر نسیم شاہ کی گیند لگی ہے۔ پی سی بی کے مطابق امام الحق کی انجری کا جائزہ لیا جارہا ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات سے جلد ہی آگاہ کردیا جائے گا۔ گیند لگنے کے بعد ہاتھ میں تکلیف کی وجہ سے امام الحق گراؤنڈ سے باہر چلے گئے۔

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے فواد عالم بھی نسیم شاہ کے خطرناک باؤنسر کا شکار ہوئے تھے، تاہم انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔

Imam-ul-Haq injured his left hand while batting. He was hit by a ball by Naseem Shah, his injury is being assessed at the moment. More details will be provided in due course.