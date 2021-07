علی امین گنڈا پورکا مریم نواز سے متعلق بیان، شہباز شریف کا سخت رد عمل سامنے آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ(ن) کے صدر اورقومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی جانب سے ن لیگ کی نائب صدرمریم نواز کے خلاف شرمناک زبان کااستعمال قابل مذمت ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کا مریم نواز کےخلاف بیان شرمناک ہے،ان کے الفاظ خواتین کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے تھے ۔

اپوزیشن لیڈ ر نے کہا کہ ذرہ سوچیں کہ ایسی ذہنیت کے حامل لوگوں کو 22کروڑ عوام پر حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔

Disgusted by the shameful language Ali Amin Gandapur has used against Maryam Nawaz. His words are not only violent but also deeply mysoginist. Just imagine that people with this mindset have been given the responsibility to govern a country of 220 million people.