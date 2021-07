اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن )وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر( این سی او سی) اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں اس لئے عوام ویکسی نیشن کروائیں اور ایس او پیز پر عمل کریں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ خطے میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ اموات ایران میں فی 10 لاکھ آبادی 1037 اموات ہوئیں ہیں جبکہ نیپال میں 326، بھارت میں 301، سری لنکا میں 186 فی ملین اموات ہوئیں، افغانستان میں 160 اور بنگلا دیش میں 113فی ملین اموات ہوئیں۔

سربراہ این سی او سی نے کہا کہ پاکستان میں بروقت فیصلوں کی وجہ سے اموات صرف 102فی ملین اموات ہوئیں ہیں۔

Covid deaths/million population in our region: Iran 1037, Nepal 326, India 301, Sri Lanka 186, Afghanistan 160, Bangladesh 113, Pakistan 102. Timely decisions, hard work, cooperation of people & blessings of Allah made this possible. Risk is not over. Follow sop's & vaccinate.