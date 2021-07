نواز شریف سے لندن میں افغان سکیورٹی ایڈوائزر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو 

لند ن (ڈیلی پاکستان آن لائن ) برطانیہ میں مقیم پاکستان کے سابق وزیرا عظم اور مسلم لیگ (ن) کے قائد نواز شریف سے افغان سکیورٹی ایڈوائزر حمد اللہ محب کی زیر قیادت تین رکنی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران خطے کی موجو دہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق افغان قومی سلامتی کو نسل کی جانب سے جاری ایک خصوصی پیغام میں بتایا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب اور وزیر مملکت برائے امن سید سادات نادری نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔افغان سلامتی کونسل کی جانب سے جاری کئے گئے پیغام کے ساتھ ملاقات کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہے۔

NSA @hmohib and State Minister for Peace Sayed Sadat Naderi called on Former Prime Minister Nawaz Sharif in London to discuss matters of mutual interest. pic.twitter.com/bOs1PmwdmJ