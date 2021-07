پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس ذوالفقار روس پہنچ گیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس ذوالفقار آپریشنل سرگرمیوں کے تحت مختلف ممالک کا خیر سگالی دورہ کرتے ہوئے روس پہنچ گیا۔

ترجمان پاک بحریہ کے مطابق روس کی بندرگاہ سینٹ پیٹرزبرگ آمد پر میزبان بحریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال کیا۔ پاکستانی جہاز کے اس دورے سے دوطرفہ بحری تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس ذوالفقار مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہوئے روس پہنچ گیا،ترجمان پاک بحریہ کے مطابق روس کی بندرگاہ سینٹ پیٹرزبرگ آمد پر میزبان بحریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے استقبال کیا،پاک بحریہ کی جانب سے جہاز پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔

تقریب میں روسی حکومت اور بحریہ کے اعلی حکام، سفارتی اور مقامی شخصیات،پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ حاضرین کو خطے میں سمندری تحفظ کیلئے پاک بحریہ کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پی این ایس ذوالفقار روس کی نیوی ڈے پریڈ میں بھی خصوصی طور پر شرکت کرے گا۔ پاکستانی جہاز کے دورے سے دوطرفہ بحری تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔

#PakNavy ship ZULFIQUAR as part of overseas deployment has reached St petersburg port, Russia. The ship was welcomed with military honour by host officials. PN ship hosted the traditional reception onboard the ship. PN ship will also participate in Russian Navy Day Parade. pic.twitter.com/9D2T33eH2q