سرفراز احمد کی بیوی نے پی سی بی سے ایسا معنی خیز سوال پوچھ لیا کہ مداح بھی حیران رہ جائیں گے 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق کپتان سرفراز احمد کو پی سی بی کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد انہیں پلیئنگ الیون سے بھی نکال دیا گیا اور پھر سنٹر ل کنٹریکٹ میں بھی تنزلی کی گئی ۔اس صورتحال پر سرفراز احمد مکمل خاموش ہیں اور ٹیم کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ،اس دوران چاہے انہیں گراﺅنڈ میں کھلاڑیوں کو پانی پلانے کے لیے بھیجا جائے یا پویلین میں بٹھا کر میچ دکھائے جائیں وہ ان کاموں کو ذمہ داری سے سر انجام دے رہے ہیں ۔اب پی سی بی کی جانب سے سرفراز احمد کی تصویر شیئر نہ کرنے پر آخر اہلیہ کا حوصلہ جواب دے گیا اور انہوں نے پی سی بی سے معنی خیز سوال کر ڈالا ۔

پاکستان کے سابق کپتان اور کرکٹر سرفراز احمد کی اہلیہ خوش بخت سرفراز نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) سے شوہر کا پوچھ لیا۔پاکستان کرکٹ اسکواڈ ویسٹ انڈیز کے دورے پر بارباڈوس میں موجود ہے جبکہ گزشتہ روز کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ٹیم کی آئسولیشن بھی ختم کردی گئی تھی۔

اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشل ٹوئٹر اکاونٹ سے سکواڈ کی بارباڈوس کے ساحل پر ٹریننگ کی تصاویر شیئر کیں۔

Our boys had their team activity at a beach resort in Barbados before leaving for their first training session.

