وزیر اعظم نے نتھیا گلی میں چیڑ کا پودا لگا کر تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں 

نتھیاگلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے نتھیا گلی میں چیڑ (پائن) کا پودا لگا کر تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں ۔

تفصیلات کے مطابق ہفتہ کو وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر چند تصاویر شیئر کیں جن میں وہ بیلچہ پکڑے ہوئے اور پودا لگاتے ہوئے نظر آرہے ہیں جبکہ ایک اور تصویر میں وہ اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے اس نئے درخت کو پانی دے رہے ہیں،اس موقع پر ان کا پالتو کتابھی ان کے ساتھ موجود ہے ۔

وزیراعظم نے تصاویر کے ساتھ کیپشن میں لکھا ہے وہ حکومت کی مون سون شجرکاری مہم کے تحت نتھیا گلی میں پائن کا درخت لگا رہے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم اسی طرح پاکستان کو سرسبز بنانے کے عمل میں حصہ لے ۔

Planting pine trees in Nathia as part of our monsoon tree plantation campaign. I want our whole nation to participate in the greening of Pakistan. pic.twitter.com/qbrIeFEUaN