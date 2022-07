ریحام خان طلاق کے معاملے پر کھل کر بول پڑیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) امریکی شہر شکاگو میں سابق شوہر کی جانب سے قتل کی جانے والی پاکستانی فوٹوگرافر ثانیہ خان کی موت کی خبر پر ریحام خان کا ردعمل آگیا اور انہیں اپنی طلاق کا وقت یاد آگیا۔

عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے لکھا کہ 'مجھے طلاق لینے میں کئی سال لگے اور اس وقت مجھے فیملی کی طرف سے کوئی تعاون حاصل نہیں تھا، نہ ہی میری کمیونٹی میں میرا کوئی دوست تھا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے میری جدوجہد پی ٹی آئی کے ٹرولرز کے لیے میرے خلاف غلط باتیں بولنے کا بہانہ بن گئیں، میرے دوسرے شوہر (عمران خان) نے اسے میرے خلاف استعمال کیا، طلاق جرم نہیں بلکہ زندگی کا حق ہے‘۔

It took me years to take a divorce & I had no support from family & I had no friends in the community. My struggle to keep myself & my children safe became an excuse for PTI trolls to abuse me. My own 2nd husband used it against me. Divorce is not a crime but a right to life. https://t.co/yJlu6H8if8